هكذا علّق رونالدو على تسجيله أول أهدافه في 2025

نشر الجمعة ، 10 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم كريستيانو رونالدو في فوز نادي النصر على ضيفه الأخدود بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النجم البرتغالي سجّل هدف فريق "العالمي" الثاني من علامة الجزاء، عند الدقيقة 42 من زمن المباراة.

ويعد هذا الهدف هو الأول لرونالدو، البالغ من العمر 39 عاماً، في 2025.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة من احتفاله بهدفه، وعلّق قائلاً: "أفضل طريقة لبدء العام".

وهزّ النجم البرتغالي الشباك في 24 عاماً على التوالي، وتحديداً من 2002 إلى 2025.