رونالدو ينفرد برقم قياسي في الدوري السعودي.. تعرّف عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل كريستيانو رونالدو هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي النصر على نظيره الأخدود بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن" السعودي.

وجاء هدف النجم البرتغالي عند الدقيقة 42 من زمن المباراة، من علامة الجزاء.

بعد هزه لشباك نادي الأخدود، أصبح رونالدو ثالث أسرع لاعب في الدوري السعودي للمحترفين يسجّل 60 هدفاً، إذ احتاج لـ60 مباراة لتسجيل هذا العدد من الأهداف.

في حين احتاج المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ 51 مباراة والسوري عمر السومة لـ52 مباراة.

كما بَاتَ كريستيانو رونالدو (39 عاماً) رابع لاعب يهز الشباك 60 مرة بقميص فريق "العالمي"، بعد حمدالله والسعودي محمد السهلاوي والبرازيلي تاليسكا.