دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة بين ناديي الاتحاد ونظيره الفيحاء، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

في الدقيقة 56 من زمن المباراة، تحصل فريق "النمور" على ركلة الجزاء، لكنّ اللاعب كريم بنزيما أخفق في ترجمتها إلى هدفٍ، إذ سددها خارج المرمى.

عند الدقيقة 87، تحصل نادي الاتحاد على ركلة جزاء أخرى، نفذها اللاعب حسام عوار، إلا أن حارس المنافس، موسكيرا، نجح في التصدي لها.

في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، سجّل نادي الفيحاء هدفًا عبر اللاعب فاشيون ساكالا، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

بعد دقيقتين فقط، تمكّن فريق "النمور" من إحراز هدف التعادل، عبر اللاعب فواز الصقور من تسديدة داخل الصندوق.

بهذه النتيجة، تراجع نادي الاتحاد للمركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق المواجهات والأهداف عن المتصدر، نادي الهلال، فيما وقع نادي الفيحاء في المركز الـ17 بـ9 نقاط.