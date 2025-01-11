دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل علي البليهي هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي الهلال على نادي العروبة بنتيجة 0/5، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً عند الدقيقة 48 من زمن المباراة من كرة رأسية.

وحرص البليهي على الاحتفال بهدفه مع مدرب فريق "الأزرق الهلالي"، جورجي جيسوس، الذي كان متواجداً على خط الملعب، إذ توجّه نحوه وعانقه.

في الآونة الأخيرة، تعرض علي البليهي لانتقادات من قِبل بعض المشجعين بسبب مستواه الفني خلال المواجهة التي خسرها نادي الهلال أمام نظيره الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، عقب التعادل 2/2، في الدور ربع النهائي من كأس الملك.

حينها، دافع جيسوس عن البليهي، قائلاً: "إنه يهز الشباك ويساعدنا في تحقيق الفوز، كما لا يتحمل الهدفين اللذين دخلا شباكنا، أنا لستُ هنا لجعل أحد اللاعبين ضحية لما حدث، الفريق ككل لم يستطيع التأهل للدور التالي".