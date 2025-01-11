دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز عمر مرموش هدفًا، قاد من خلاله نادي آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز على نادي سانت باولي، في مباراة على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وجاء هدف اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، في الدقيقة 32 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 22 في مسابقة بوندسليغا هذا الموسم 2025/2024، إذ سجّل 14 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ويتصدر عمر مرموش ترتيب هدّافي الدوري الألماني في الموسم الجاري، بالتساوي مع مهاجم نادي بايرن ميونخ، هاري كين، وبفارق هدفين عن أقرب ملاحقهما.