بالأسماء.. 15 لاعباً تنتهي عقودهم مع أنديتهم في صيف 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الوصول لقرابة نصف الموسم في مختلف الدوريات وبدء فترة الانتقالات الشتوية، قد اقتربت عقود بعض اللاعبين مع أنديتهم الحالية من نهايتها، مما يسمح لهم بالتفاوض مع أندية أخرى ترغب بالتعاقد معهم.

ولم تنجح الأندية حتى الآن في التوصل إلى اتفاقات مع اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في ختام منافسات موسم 2025/2024، لتجديد عقودهم واستمرارهم معها.

نستعرض فيما يلي أبرز 15 لاعباً تنتهي عقودهم في صيف 2025، وفقاً لموقع "يورو سبورت":

-البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

-الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

-البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي.

-المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

-الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي.

-الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد، لاعب ليفربول الإنجليزي.

-البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

-الألماني إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

-الفرنسي فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد الإسباني.

-الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

-الألماني جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

-الألماني ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

-الغاني توماس بارتي، لاعب أرسنال الإنجليزي.

-الإيطالي جورجينهو، لاعب أرسنال الإنجليزي.

-الكندي جوناثان ديفيد، لاعب ليل الفرنسي.

لاعبون لا يرتبطون بأي عقد:

-الإسباني سيرخيو راموس.

-البرازيلي مارسيلو.

-الكوستاريكي كيلور نافاس.

-الفرنسي وسام بن يدر.

-الإنجليزي ديلي ألي.

-الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.