هل يرحل كايل ووكر عن مانشستر سيتي؟ غوارديولا يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إن لاعبه كايل ووكر أبدى رغبته في الرحيل عن النادي والانضمام إلى نادٍ آخر.

كان ووكر قد انضم إلى فريق "السيتيسينز" في عام 2017، وقد اعتمد عليه غوارديولا في تشكيله الأساسي، إلا أنه لم يلعب في المباريات الأخيرة وتلقى انتقادات من بعض المشجعين بسبب مستواه الفني.

تحدّث غوارديولا في مؤتمر صحفي، السبت، قائلاً: "قبل يومين طلب كايل ووكر النظر للعروض المقدمة له، من أجل اللعب في الخارج في نهاية مسيرته، كما سبق وأن طلب ذلك منذ عامين وبعد أن حقق الفريق الثلاثية، كان يمتلك عرضًا من بايرن ميونخ لكن لم يكن عرضًا جيدًا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نفهم النجاح الذي حققه النادي خلال هذه السنوات بدونه، هذا مستحيل، لقد منحنا شيئًا لم نكن نملكه وكان مذهلاً، لكن الآن في ذهنه يريد اللعب في بلد آخر، ولهذا السبب، أفضّل عدم إشراك لاعبين يفكرون بالرحيل".

وتابع المدرب الإسباني: "أنا أحترمه كثيرًا، أنا أكثر من ممتن لما فعله لسنوات عديدة من أجلنا، لقد وصل إلينا قبل 8 سنوات وبدأنا في الفوز وكان مهمًا للمنتخب الوطني ولفريقنا أيضًا، لكنه قال إنه يريد أن يتبع عقله وقلبه وينظر للعروض".

وأوضح غوارديولا أنه "لا يعرف" عمّا إذا كان ووكر (34 عامًا) سينضم لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.