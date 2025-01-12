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نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي العروبة السعودي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأحد، ضمّ المهاجم السوري عمر السومة إلى صفوفه، قادمًا من نادي العربي القطري.

ونشر النادي الناشط في دوري "روشن" فيديو، يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات السومة، كما نشر لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، والذي يمتد لـ6 أشهر.

وكتب البالغ من العمر 35 عامًا عبر حسابه، عقب ذلك: "صفحة جديدة لمواصلة كتابة التاريخ".

وسبق أن لعب عمر السومة في السعودية، لصالح نادي أهلي جدة، بين عامي 2014 و2023.

ماذا قدم السومة في الدوري السعودي خلال خلال تمثيله لفريق "الراقي"؟

- لعب 180 مباراة، سجّل خلالها 144 هدفًا، وقدّم 23 تمريرة حاسمة.

-يعتبر الهدّاف التاريخي لدوري المحترفين.

-حقق جائزة الحذاء الذهبي 3 مرات، في أعوام 2015 و2016 و2017.

-تحقيق اللقب مع زملائه في موسم 2016/2015.