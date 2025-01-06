نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مدير الفريق الأول بنادي العروبة السعودي، بدر الرويلي، لـCNN بالعربية رغبة النادي في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح الرويلي أن إدارة العروبة بَاتَت قريبة من الاتفاق مع نظيرتها في نادي العربي القطري والسومة، لضم الأخير بصفة دائمة.

وأعلن نادي العربي عن إنهاء عقد عمر السومة بالتراضي بين الطرفين، الذي كان يمتد حتى ختام منافسات موسم 2025/2024.

ماذا قدم السومة في الدوري السعودي للمحترفين خلال تمثيله لنادي أهلي جدة؟

- لعب 180 مباراة، سجّل خلالها 144 هدفًا، وقدّم 23 تمريرة حاسمة.

- حقق جائزة الحذاء الذهبي 3 مرات، في أعوام 2015 و2016 و2017.

- تحقيق اللقب مع زملائه في موسم 2016/2015.