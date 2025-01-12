نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأخر انطلاق مباراة بين نادي توتنهام هوتسبير ونادي تاموورث، المقامة على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، لقرابة 5 دقائق.

وجاء التأجيل لهذه المدة الزمنية بسبب وجود تمزق في شباك المرمى، في ملعب نادي تاموورث الذي يتسع لـ4 آلاف متفرج فقط.

وسارع نادي تاموورث، الناشط في دوري الدرجة الخامسة، إلى حلّ المشكلة على الفور، ورُفع المهاجم بيك راي إينورو نحو العارضة بمساعدة زميله جوردان كوليناني، إذ جلس الأول على كتفي الثاني، ثمّ قام بوضع شريط لاصق.

وكان مدرب نادي تاموورث، آندي بيكس، قال إن لاعبيه يعملون في مجال البناء بدوام جزئي خارج أوقات ممارستهم للنشاط الرياضي، مما ساعدهم في حلّ المشكلة، وفقاً لموقع "يورو سبورت".