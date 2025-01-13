نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق إيلكاي غوندوغان، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشرة، على حساب منافسه ريال مدريد، الأحد.

وكان الفريق الكتالوني قد تغلّب على غريمه التقليدي، "الميرنغي"، بخمسة أهداف لاثنين، في المشهد الختامي من البطولة التي أقيمت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في المملكة العربية السعودية بنسختها الـ41.

وكتب غوندوغان عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، عقب المباراة: "مبروك برشلونة، مباراة وأداء مذهلان".

وسبق أن لعب إيلكاي غوندوغان، البالغ من العمر 34 عامًا، في صفوف برشلونة بين عامي 2023 و2024.