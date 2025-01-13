نشر الاثنين ، 13 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالظفر بخدمات المصري عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن فريق "السيتيسينز" سيقدم عرضه الرسمي إلى نظيره آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش هذا الأسبوع.

نستعرض فيما يلي أرقام عمر مرموش (25 عامًا) هذا الموسم 2025/2024:

-لعب 25 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 19 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

-يتصدر جدول ترتيب هدّافي الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم نادي بايرن ميونخ، هاري كين.

-يعتبر اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في "بوندسليغا" بـ8 أسيست.

-يقع هو وزملاؤه في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الألماني بـ 30 نقطة.