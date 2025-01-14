الكشف عن الموعد الجديد لمباراة ليفربول وإيفرتون بعد تأجيلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) عن الموعد الجديد لديربي "الميرسيسايد" بين نادي ليفربول وجاره إيفرتون، بعد تأجيله في وقت سابق.

كان يجب أن تقام المباراة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024، لكن تمّ تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية في ذلك الوقت.

وتقرر أن تُلعب المباراة في 12 فبراير/ شباط المقبل على أرض ملعب "غوديسون بارك"، عند الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت دبي)، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة البريميرليغ.

ويتصدر فريق "الريدز" سلم ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، فيما يقع منافسه، إيفرتون، في المركز السادس عشر بـ17 نقطة.