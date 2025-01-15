دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطة طريفة بين عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الشباب، ومدربه فاتح تريم، عقب مواجهة نادي الرياض، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء.

كان حمد الله (34 عامًا) قد سجّل هدفًا، ساعد من خلاله في فوز فريق "الليوث" على ضيفه الرياض بنتيجة 1/2، في الجولة الخامسة عشرة.

بعد صافرة النهاية، أوضحت لقطة متداولة فاتح تريم وهو يتحدث مع عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يقوم المهاجم المغربي برشق المياه بوجه المدرب التركي على سبيل الممازحة، ثمّ ضحكا معًا.

ويمتلك حمد الله 6 أهداف في دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، فيما بَاتَ برصيد فاتح تريم فوزين مع نادي الشباب، الذي تولى تدريبه مؤخرًا.