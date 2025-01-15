نشر الثلاثاء ، 14 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب المصري عمر مرموش هدفاً وصنع اثنين، قاد من خلالهم نادي آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز على نادي فرايبورغ بنتيجة 1/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان مرموش قد قدم تمريرتين حاسمتين إلى زميليه روبن كوخ ونامدي كولينز عند الدقيقتين 43 و81، فيما جاء هدفه في الدقيقة 65 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل عمر مرموش للمساهمة التهديفية رقم 25 في مسابقة "بوندسليغا" هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 15 هدفاً وصنع 10 آخرين.

وبَاتَ اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عاماً، في صدارة سلم ترتيب هدّافي المسابقة وسلم ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف.