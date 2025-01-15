نشر الأربعاء ، 15 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، صورة للنجم المصري محمد صلاح الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول احتمال اقتراب توقيع صلاح للانضمام لنادي في المملكة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة فيسبوك، الأربعاء، صورة مركّبة لصلاح بقميص فريق "الأزرق الهلالي"، ووضع رموز تعبيرية.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت مؤخراً برغبة الهلال في الظفر بخدمات محمد صلاح، خاصة لكون النادي تنتظره مشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي عقد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي في ختام منافسات الموسم الجاري 2025/2024.



وسبق وأن قال النجم المصري إنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد"، معرباً عن خيبة أمله لعدم تقديم إدارة النادي أي عرض لتجديد العقد بين الطرفين.