دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال يورغن كلوب، مدير عمليات كرة القدم في شركة ريد بول، إنه يتمنى من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي أن تجدد عقد النجم المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح مع فريق "الريدز" في ختام منافسات الموسم الجاري 2025/2024.

في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال كلوب حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مع نادي ليفربول: "أتمنى أن يبقى، إنه أفضل مهاجم في النادي خلال العصر الحديث، من الواضح أن النادي يمتلك مهاجمين آخرين جيدين حقًا، لكن صلاح لاعب رائع".

وأضاف المدرب الألماني: "هو إنسان رائع، رياضي متميز، إنه أفضل سفير يمكن أن تمتلكه بلاده (مصر)".

وسبق أن لعب صلاح مع فريق "الريدز"، تحت إشراف يورغن كلوب، بين عامي 2017 و2024، وحقق معه عددًا من الألقاب، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.