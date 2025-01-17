هدف مدهش بركلة "مقص خلفي" بمباراة برازيلية يثير تفاعلا

(CNN)-- اندهش مشجعو كرة القدم في البرازيل عندما تغلب نادي فولتا ريدوندا على فلومينينسي بنتيجة 1-0 في تاكا جوانابارا بعد هدف من ركلة مقص خلفي.

ورغم تراجع عدد لاعبي فلومينينسي إلى 10 لاعبين في الدقيقة 62 عندما تلقى مانويل بطاقة حمراء مباشرة، إلا أن الفريقين واجها صعوبات من أجل تحقيق تقدم في مباراة الأربعاء كجزء من بطولة كاريوكا البرازيلية.

وبدا أن الأمور كانت تتجه نحو التعادل 0-0، ولكن بطريقة مذهلة حقًا، سجل ميراندينها لاعب فولتا هدفا من ركلة خلفية بهلوانية، بعد تمريرة حاسمة بنفس الطريقة من زميله برونو سانتوس.

وانبهرت الجماهير في استاد بلدية راولينو دي أوليفيرا في العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو، بمشاهدة ميراندينها - واسمه الحقيقي لويز كارلوس باولينو دي كارفاليو، وهو يسجل هدفًا، مما عزز فوز فولتا التاريخي على منافسه الأكثر شهرة.

وسيواجه فولتا الآن بانغو أتلتيكو كلوب، الأحد، بينما سيواجه فلومينينسي نادي ماريكا فوتيبول يوم السبت.