دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد نادي آينتراخت فرانكفورت لاعبه عمر مرموش عن مواجهة نادي بوروسيا دورتموند، المقررة على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال نادي آينتراخت فرانكفورت إن سبب الاستبعاد يعود إلى وجود مفاوضات مع نادٍ آخر، لإمكانية انتقال مرموش إليه.

ولم يكشف النادي الناشط في بوندسليغا عن هوية النادي الذي يفاوض مرموش، لكن تقارير صحفية ذكرت أن نادي مانشستر سيتي اقترب كثيراً من الإعلان عن ضمّ عمر مرموش إلى صفوفه.

ويمتلك اللاعب المصري، البالغ من العمر 25 عاماً، 25 مساهمة تهديفية في الدوري الألماني هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 15 هدفاً، وقدم 10 تمرارات حاسمة.