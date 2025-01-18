دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل نادي النصر مع نظيره التعاون بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي التعاون قد تقدم بالنتيجة أولاً عبر اللاعب سعد الناصر عند الدقيقة 45+، فيما أحرز نادي النصر هدف التعادل عن طريق إيميرك لابورت في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة اعتراض بعض لاعبي نادي النصر على سقوط لاعبي نادي التعاون على أرض الملعب، إذ اعتقدوا أن منافسيهم لم يتعرضوا للإصابة بل أرادوا إهدار الوقت للحفاظ على النتيجة.

عقب صافرة النهاية، بدا كريستيانو رونالدو غاضباً بعد التعثر بنتيجة التعادل، ثمّ قال خلال خروجه من المستطيل الأخضر: "دائماً على الأرض، مستحيل"، في إشارة لسقوط لاعبي نادي التعاون.

وبات نادي النصر في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية المسابقة برصيد 29 نقطة، فيما وقع نادي التعاون في المركز الثامن بـ22 نقطة.