نشر السبت ، 18 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرض نادي التعاون على ضيفه النصر نتيجة التعادل بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق "العالمي" فوزين فقط في آخر 4 مباريات له بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.

ويفصل نادي النصر، صاحب المركز الرابع، عن متصدر سلم ترتيب دوري "روشن"، نادي الهلال، 11 نقطة.

عقب تعثر فريق "العالمي" مع منافسه التعاون، نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة له مع لاعبي الفريق، وقال مخاطباً رفاقه: "استمروا في القتال".

ويمتلك رونالدو (39 عاماً) برصيده 17 هدفاً و3 تمريرات حاسمة بعد خوضه 21 مباراة في جميع بطولات هذا الموسم.