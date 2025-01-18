دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تصريحات أدلى بها الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، خلال ظهوره الإعلامي الأخير.

الخميس الماضي، شهدت مباراة ضمن كأس ملك إسبانيا بين فريق "الميرنغي" ونظيره سيلتا فيغو، اعتراض لاعبي الأخير على بعض قرارات الحكم، منها عدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم.

الجمعة الماضي، سُئل سيميوني عن رأيه بما شهدته تلك المباراة من حالات تحكيمية جدلية، فأجاب قائلاً: "لم أشاهد المباراة، ولكن أخبروني ما حدث، هذه المسائل تحدث منذ 100 عام، لا أعرف ما الذي يفاجئكم"، في إشارة منه إلى أن مباريات نادي ريال مدريد غالباً ما تشهد جدلا تحكيميا.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد السبت، قال أنشيلوتي رداً على تعليقات دييغو سيميوني: "هذه الأشياء تُقال من أجل الاستعراض، ​​الجميع في كرة القدم يدركون ما يمثله ريال مدريد الآن وعلى مدار تاريخه الممتد 122 عاماً، الجميع يعرفون ذلك جيداً، ربما يكون الأمر بمثابة شوكة مؤلمة في الخاصرة".

وعن مواجهة فريقه المقبلة أمام لاس بالماس، قال: "إنها مباراة، كجميع مباريات الدوري، يتعيّن علينا فيها النضال والقتال، إنها لحظة مهمة لأننا نبدأ النصف الثاني من الموسم، نقترب من المركز الأولى وعلينا الحصول على النقاط، علينا الأخذ في الاعتبار قوة الفريق المنافس، الذي يقدم أداءً جيداً".

وأضاف: " اللاعب ألابا بخير...الركبة تستجيب بشكل جيد للغاية بعد إصابته، وسوف يكون ضمن تشكيلة الفريق، لن يبدأ المباراة، لكنه قد يحصل على بعض الدقائق غداً".

وتابع قائلاً: "مبابي كل يوم يمر عليه يسعى إلى مزيد من الشهرة لما يفعله في الملعب، لم يتغير موقفه خارج المستطيل الأخضر، فهو دائماً هادئ ومتاح ومتواضع للغاية، لقد أظهر مستوى عالياً جداً وهذا جيد ويساعد زملاءه في الفريق، لقد انتهت فترة تكيفه، قلت ذلك منذ شهر، وأعتقد أن مستواه يتحسن في كل مباراة".