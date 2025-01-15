دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على انتقادات تعرض لها من بعض الجماهير، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني لصالح نادي برشلونة.

في مؤتمر صحفي، الأربعاء، يسبق مباراة فريق "الميرنغي" ونظيره سيلتا فيغو، قال أنشيلوتي: "أنا لا أتبع موجة الانتقادات، في يوم ما تكون الأفضل في العالم وفي اليوم التالي تكون الأغبى، لحسن الحظ، لدي الخبرة اللازمة لتحقيق التوازن اللازم وعدم اتباع تلك الموجة، إذا كنت تتبعها، فلن تعرف من أنت".

وأضاف: "لدينا فرصة مهمة للخروج من مباراة سيئة أضرت بنا كثيرًا (أمام برشلونة)، لكننا لسنا مهزومين، نريد الرد، نلعب هذه المباراة (أمام سيلتا فيغو) ضدّ منافس يلعب جيدًا، آمل أن يتمكن الفريق من الرد جيدًا بعد المباراة السيئة الأخيرة".

وتابع المدرب الإيطالي: "لدي فريق يتمتع بالشباب والطاقة والجودة والالتزام، ليس قادرًا دائمًا على إظهار ذلك، لكنه فريق ذو قيمة مطلقة، مازلت أثق به بشكل كامل، لقد فاز هذا الفريق بكأس العالم قبل شهر وبكأس أبطال أوروبا قبل 6 أشهر، وهو يتنافس في الوقت الحالي في جميع المسابقات".

وأوضح كارلو أنشيلوتي أن: "المكان الأجمل في العالم على المستوى المهني هو المكان الذي أتواجد فيه، على مقاعد بدلاء ريال مدريد، إنه المكان الذي يتطلع إليه جميع المدربين ويتمنون أن يكونوا فيه يوماً ما".

وعن احتمالية إبرام فريق "الميرنغي" بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية، قال: "لم نغير رأينا، هي حوارات نجريها مع إدارة النادي لجعل ريال مدريد أكثر تنافسية، لا أجد أنه من المناسب الحديث هنا عمّا يدور داخل النادي".