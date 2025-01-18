دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جدد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتسع سنوات ونصف، وحتّى عام 2034.

وبعد تجديد هالاند عقده لهذه المدة الزمنية، الّتي قد تكون الأكبر على مر تاريخ كرة القدم الاحترافية، يتساءل متابعون عمّا إذا كان بقدرته أن يكون الهدّاف التاريخي لمسابقة البريميرليغ.

يمتلك إرلينغ هالاند، البالغ من العمر 24 عاماً، 79 هدفاً خلال 87 مباراة خاضها مع فريق "السيتيسينز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتصدر المهاجم السابق آلان شيرر سلم ترتيب هدّافي المسابقة برصيد 260 هدفاً بعد خوضه 441 مباراة.

ونقل الموقع الرسمي لمسابقة "البريميرليغ" إحصائية عن موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية، جاء فيها أن هالاند بإمكانه تحطيم رقم شيرر في 287 مباراة.

وبناءً على مشاركة إرلينغ هالاند بمعدل 34 مباراة في كلّ موسم، فمن المتوقع أن يحطم الرقم بعد 6 مواسم من الآن، بينما إذا شارك في كلّ مباريات نادي مانشستر سيتي الـ200 المقبلة فإن المهاجم النرويجي سيفعل ذلك في النصف الثاني من موسم 2030/2029.

وقال آلان شيرر لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لا شك أن رقمي القياسي سوف يتم تحطيمه في النهاية، لا أعتقد أن أحداً توقع ذلك، عقد طويل لهالاند بشكل لا يصدق، مبروك له ولكن الأمر مفاجئ بعض الشيء".

وأضاف: "إذا بقي لفترة طويلة فلا شك أنه سيحطم هذا الرقم القياسي، وربما يفعل ذلك مهاجم آخر بحلول ذلك الوقت، مثل هاري كين أو محمد صلاح".

وتابع قائلاً: "عندما ينتهي عقده سيصل إلى 34 عاماً، لذا يجب أن يسجل الكثير من الأهداف، كان هناك هدافون عظماء قبل ولادتي ولديهم أيضاً سجلات مذهلة، سجلي سوف يختفي يوماً ما، أنا متأكد من ذلك".