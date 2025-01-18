هالاند يعلق بعد توقيع عقد ضخم مع مانشستر سيتي لمدة 10 سنوات

(CNN)—وقع اللاعب إيرلينغ هالاند عقدًا ضخمًا مدته 10 سنوات مع نادي مانشستر سيتي، لإبقائه في النادي حتى عام 2034، وبعد أن كان من المقرر أن يستمر المهاجم النرويجي وفقا لعقده السابق حتى العام 2027.

اللاعب إيرلينغ هالاند Credit: Alex Livesey/Getty Images)

ولم يتم الكشف عن الشروط الدقيقة للصفقة الجديدة، ولكن يُعتقد أنها "من بين العقود الرياضية الأكثر ربحًا على الإطلاق"، وفقًا لديفيد أورنشتاين من The Athletic.

وبرز أداء هالاند بمعدل هائل منذ انضمامه إلى السيتي قبل عامين ونصف، حيث سجل 111 هدفًا في 126 مباراة.

وبموجب العقد الجديد يلتزم بأغلبية حياته المهنية مع النادي، وينتهي العقد في وقت قريب من عيد ميلاده الرابع والثلاثين.

وقال هالاند في بيان للنادي: "مانشستر سيتي نادي مميز، مليء بأشخاص رائعين وأنصار رائعين، إنها البيئة التي تساعد على إخراج الأفضل من الجميع.. أريد مواصلة التطور، ومواصلة العمل من أجل التحسن وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي لمحاولة مساعدتنا في تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل".

وانضم هالاند إلى السيتي قادماً من بوروسيا دورتموند في عام 2022 بعد أن أثبت نفسه بالفعل كواحد من أكثر الهدافين تسجيلاً للأهداف في أوروبا.