نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب نادي ريال مدريد على نظيره لاس بالماس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة احتضنها ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "الميرنغي" كلّ من كيليان مبابي (ثنائية) وإبراهيم دياز ورودريغو في الدقائق 18 و33 و36 و57 من زمن المباراة، فيما أحرز هدف فريق الضيف، لاس بالماس، فابيو سيلفا عند الدقيقة الأولى.

ونجح نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز رقم 14 في مسابقة "لا ليغا" هذا الموسم 2025/2024.

وأصبح ترتيب أصحاب المراكز السبعة الأولى في المسابقة على الشكل التالي:

-ريال مدريد (46 نقطة، 27+).

-أتلتيكو مدريد (44 نقطة، 21+).

-برشلونة (39 نقطة، 29+).

-أثلتيك بلباو (39 نقطة، 13+).

-فياريال (30 نقطة، 3+).

-ريال مايوركا (30 نقطة، 2-).

-ريال سوسيداد (28 نقطة، 4+).