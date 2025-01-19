نشر السبت ، 18 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نال سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، جائزة الرياضي المفضّل ضمن فئة الرياضة خلال مهرجان ‌"Joy Awards"، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، السبت.

ويعتبر الدوسري أحد أبرز اللاعبين على مر تاريخ كرة القدم السعودية، إذ يعد ركيزة أساسية في تشكيل فريق "الأزرق الهلالي" ومنتخب "الأخضر".

وسبق أن نال سالم الدوسري جوائز فردية، منها أفضل لاعب كرة قدم للرجال في آسيا خلال عام 2022.

هذا الموسم 2025/2024، شارك البالغ من العمر 33 عامًا 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 8 أهداف وقدّم 9 تمريرات حاسمة.