دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) هذا الموسم 2025/2024 إلى الجولة السابعة في دورها الأول، وهناك فرق كبيرة مهددة بعدم بلوغ الدور الثاني.

ماذا نعلم عن نظام المسابقة في موسمها الحالي؟

يتواجد 36 فريقاً في الدور الأول، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق من المركز التاسع إلى المركز الـ24 مباريات فاصلة فيما بينها، على أن يتأهل ثمانية منها.

بينما الفرق التي تقع بين المركز الـ25 والـ36 سيتم إقصائها من المسابقة.

جدول الترتيب أول 15 فريقاً

-ليفربول (18 نقطة، 12+).

- برشلونة (15 نقطة، 14+).

-أرسنال (13 نقطة، 9+).

-باير ليفركوزن (13 نقطة،7+).

-أستون فيلا (13 نقطة، 6+).

-إنتر ميلان (13 نقطة، 6+).

-ستاد بريست (13 نقطة، 4+).

-ليل (13 نقطة، 3+).

-بوروسيا دورتموند (12 نقطة، 9+).

-بايرن ميونخ (12 نقطة، 9+).

-أتلتيكو مدريد (12 نقطة، 4+).

-ميلان (12 نقطة، 3+).

-أتالانتا (11 نقطة، 9+).

-يوفنتوس (11 نقطة، 4+).

-بنفيكا (10 نقاط، 3+).

الفرق الكبيرة المهددة بالإقصاء من تشامبيونزليغ

ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من بين المعرضين للخطر في الوقت الراهن، إذ يقع الفريق الإسباني في المركز الـ20 برصيد 9 نقاط، والفريق الإنجليزي في المركز الـ22 بـ8 نقاط والفريق الفرنسي في المركز الـ25 بـ7 نقاط.