دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة مصورة لموقف طريف بين محمد المجحد، لاعب الأهلي، وألفارو ميدران، لاعب الاتفاق، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الاثنين.

ففي الدقيقة 88 من زمن المباراة وخلال تنافس الثنائي على الكرة، قام المجحد بشد قميص ميدران، قبل أن يحتسب الحكم جيورجي كاباكوف خطأ لصالح الاتفاق.

حينها، انزعج ألفارو ميدران من ذلك وتحدّث مع محمد المجحد على الفور، وبدا أن لاعب الاتفاق اقترح على لاعب الأهلي أن يمنحه قميصه، قبل أن يعرب الأخير عن موافقته.

وتغلّب المجحد ورفاقه على زملاء ميدران بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2025/2024.