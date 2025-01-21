دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة لكريستيانو رونالدو وزميله سعد حقوي، على هامش مباراة بين ناديي النصر والخليج، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/3، الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

وكان حقوي قد قدم تمريرة حاسمة للنجم البرتغالي، الذي وضع الكرة في الشباك في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، مُسجلاً الهدف الثالث "العالمي".

وتعد هذه التمريرة الحاسمة هي الأولى لسعد حقوي، البالغ من العمر 19 عاماً، في دوري "روشن".

وأظهرت اللقطة رونالدو وهو يشير إلى سعد حقوي خلال احتفالهما بالهدف، مطالباً الجماهير بدعم زميله ومساندته.