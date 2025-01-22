دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي بنفيكا البرتغالي من ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 4/5، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "دا لوز"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاءت أهداف نادي بنفيكا عن طريق فانجيليس بافليديس (ثلاثية) وبخطأ من مدافع المنافس في الدقائق 2 و22 و30 و68، فيما سجّل خماسية "الفريق الكتالوني" كلّ من روبرت ليفاندوفسكي (ثنائية) ورافينيا (ثنائية) وإريك غارسيا عند الدقائق 13 و64 و78 و86 و90+.

في الجولة ذاتها، فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره ليل الفرنسي بهدفين لواحد، في مباراة احتضنها ملعب "أنفيلد"، وبذات النتيجة، انتصر نادي بولونيا الإيطالي على نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نادي باير ليفركوزن الألماني بهدفين لواحد.

وتغلّب نادي أتالانتا الإيطالي على منافسه شتورم غراتس النمساوي بخماسية نظيفة ونادي موناكو الفرنسي على نادي أستون فيلا الإنجليزي بهدف وحيد، وبذات النتيجة، نادي كلوب بروج البلجيكي على نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتفوّق نادي آيندهوفن الهولندي على نادي النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف لاثنين، ونادي شتوتغارت الألماني على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف لواحد.