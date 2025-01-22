دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل عبد الله الحمدان هدفاً جميلاً للغاية، ساعد من خلاله في فوز نادي الهلال على ضيفه الوحدة بنتيجة 1/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري "روشن" السعودي.

وجاء هدف الحمدان في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن أعلى الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس.

ونال هدف المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

ووصل عبد الله الحمدان للمساهمة التهديفية رقم 8 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ أحرز 4 أهداف وصنع مثلها، عقب خوضه 15 مباراة.

فيما وصل فريق "الأزرق الهلالي" للنقطة 43 في صدارة سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.