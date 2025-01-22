دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفاً، ساهم من خلاله في فوز نادي ليفربول الإنجليزي على منافسه ليل الفرنسي بنتيجة 1/2، على أرض ملعب "أنفيلد"، الثلاثاء، وضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدف النجم المصري (32 عاماً) عند الدقيقة 34 من زمن المباراة، عبر تسديدة من على خط منطقة الجزاء.

بعد هزّه لشباك نادي ليل، تقدم صلاح على سلم ترتيب هدّافي مسابقة تشامبيونزليغ تاريخياً، إذ أصبح في المركز التاسع برصيد 51 هدفاً وبالتساوي مع اللاعب الفرنسي السابق تييري هنري.

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 40 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ أحرز 23 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة.