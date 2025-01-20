دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال كورتيس جونز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن اللاعب البلجيكي السابق إدين هازارد "أفضل" من زميله محمد صلاح.

رغم ذلك، أوضح جونز أنه يفضّل وجود النجم المصري في فريقه، لكونه قادرًا على صناعة وتسجيل الكثير من الأهداف.

يجري المشجعون في أوقات كثيرة مقارنة بين هازارد وصلاح، وأبدى كورتيس جونز وجهة نظره حول ذلك، إذ قال خلال ظهوره في برنامج "Between The Lines" مع ريو فرديناند: "من خلال ما شاهدته عندما كنتُ طفلاً صغيرًا، كنتُ أحب اللعبة وكنت أدرسها وأردتُ أن أصبح لاعبًا، أشعر أن هازارد هو الشخص المناسب، في كلّ مباراة كنت أشاهده فيها، كنت أقول: يا إلهي، هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، هذه هي الطريقة التي تسير بها اللعبة، وهذه هي الطريقة التي تتشكل بها، لهذا السبب أصبح هازارد الآن، لا أستطيع أن أقول أنه لا يحظى بالاحترام، لكنه لا يدخل في المقارنات كما ينبغي".

وتابع: "لقد دار بيني وبين محمد صلاح وجميع اللاعبين حديث، هل هو أفضل من صلاح كلاعب كرة قدم؟ في رأيي، نعم".

وأكمل جونز: "لكن من تفضّل أن يكون في الفريق؟ ستقول محمد، لأنه هو من يسجّل الأهداف ويصنعها".

وأثار تصريح كورتيس جونز جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفعه إلى نشر صورة له مع محمد صلاح، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين، وعلّق قائلاً: "الشخص الذي أفضّل أن يكون في فريقي".