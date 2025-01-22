رسالة من محمد صلاح إلى زملائه في ليفربول.. ماذا جاء فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه النجم المصري محمد صلاح رسالة إلى زملائه في نادي ليفربول الإنجليزي، طالبهم من خلالها بالاستمرار على الأداء ذاته الّذي يقدمه "الريدز" في الآونة الأخيرة.

وكان صلاح سجّل هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي ليفربول على نظيره ليل الفرنسي بنتيجة 1/2، في مباراة احتضنها ملعب "أنفيلد"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وعقب المباراة، قال محمد صلاح: "أعتقد أننا أحد أفضل الفرق في تشامبيونزليغ، بطريقة لعبنا، نساعد بعضنا البعض ولدينا خطة لعب جيدة للغاية، لكن هذا لا شيء، ما زلنا في يناير، لذا نحتاج إلى الاستمرار على هذا النحو حتّى نهاية الموسم"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "الأمر صعب للغاية لأننا لا نعرف من سنواجه في الدور الثاني، قد نواجه فريقاً قوياً للغاية لذا نتطلع إلى ذلك، نحن متحمسون للفوز ونرى ما سيحدث بعد ذلك".

وحول تسجيله 50 هدفاً مع "الريدز" في البطولات الأوروبية، قال النجم المصري: "إنه شيء أشعر بالفخر الشديد به ويأتي مع الفوز، لذا فهو أمر رائع، إنه لأمر لا يصدق أن أكون أول لاعب يحقق ذلك، لقد عملتُ بجد من أجل ذلك وأنا سعيد لأنني حققت ذلك".

وأشاد المدير الفني لنادي ليفربول أرني سلوت، بلاعبه البالغ من العمر 32 عاماً، إذ قال في مؤتمر صحفي بعد صافرة النهاية: "وصف أداء صلاح في هذا النادي يحتاج لكلمة خاصة، وربما تكون هناك كلمات أفضل يمكن استخدامها، لكنه كان رائعاً مع هذا النادي، اليوم (الثلاثاء)، سجّل هدفاً رائعاً، عندما يتقدم محمد في مواجهة فردية، تكون هناك فرصة حقيقية لتسجيل هدف".