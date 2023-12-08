خلال فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 28" في مدينة اكسبو دبي، تقدّم محترف رياضات التحمل اللبناني وسفير النوايا الحسنة الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل المناخي مايكل حداد مسيرة رمزية قصيرة في المنطقة الخضراء بدأت من مزرعة إكسبو الحضرية وانتهت عند جناح المرأة، تدعو لشمول الأشخاص من ذوي الاحتباجات الخاصة في العمل المناخي.

وأصيب حداد بالشلل من الصدر إلى الأسفل، إثر حادث وقع له في السادسة من عمره، ما أفقده %75 من وظائفه الحركية. وخلال سنوات من التدريب، تمكن حداد من الوقوف والمشي بشكل مستقل بمساعدة هيكل خارجي. وكمحترف متخصص في رياضات التحمل، قام حداد بأداء مجموعة من التحديات الجسدية وسخرها للدعوة إلى رفع طموح وتسريع العمل المناخي وإدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جوانبه.