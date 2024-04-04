ليفركوزن يحافظ على ألونسو.. من سيكون خليفة كلوب في ليفربول؟

بعد أن أعلن المدرب الإسباني لنادي باير ليفركوزن الألماني، تشابي ألونسو، بقاءه على رأس القيادة الفنية للفريق، يجد ليفربول نفسه أمام خيارات محدودة للعثور على خليفة المدرب الأسطوري، يورغن كلوب، الذي أعلن مغادرته النادي بنهاية الموسم الجاري.

وتنحسر الخيارات بين أسماء مثل مدرب سبورتينغ لشبونة، روبين أموريم، ومدرب برايتون، روبيرتو دي زيربي إلى جانب بعض الأسماء الأخرى.

نستعرض في هذه الحلقة من برنامج "بعد الصافرة" أبرز الأسماء المطروحة لقيادة كتيبة أنفيلد في الموسم المقبل.

ونتحدث عن أبرز التحديات التي ستواجهها إدارة ليفربول باختيار المدربين المرشحين لخلافة يورغن كلوب.