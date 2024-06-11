اعتقد أنها لعبة سهلة.. لاعب سعودي يكشف أبرز صعوبات ممارسة الغولف

دخل معاذ السبيعي عالم الغولف عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا. ولم يستطع التوقف عن ممارستها منذ ذلك الحين.

بداية، كان السبيعي يعتقد أن الغولف رياضة سهلة. لكنه سرعان ما اكتشف صعوبتها بمجرد ممارستها. ولاحظ أنها لا تتطلب مهارة بدنية فحسب، بل أيضًا مهارة عقلية. ومع الاستمرارية وتخصيص وقت كافٍ للرياضة، نجح السبيعي بترك بصمة خاصة اليوم في سن الـ20 عامًا.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أكبر إنجازاتي في مسيرة الغولف يتمثل بأنني وصلت لمرحلة أُمثّل فيها المملكة العربية السعودية". ويطمح بدوره لرفع راية بلاده عاليًا والوصول إلى أعلى المراحل والمراكز في لعبة الغولف.

قد يهمّك أيضًا.. وقع في حب لعبة الغولف صدفة..ما أبرز التحديات التي واجهها أول لاعب سعودي محترف؟