رياضية تدرّب "أبطال" المستقبل في ألعاب الأولمبياد الخاص بالإمارات

تنافست هولي ميرفي مع منتخبي موطنها أيرلندا والإمارات العربية المتحدة، لكن إرثها الرياضي الأعظم ربما لم يأت بعد.

ركزت ميرفي بعد انتقالها إلى الإمارات، على "أبطال الأمل"، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، وحقّقت بالفعل نجاحات في الأولمبياد الخاص.

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