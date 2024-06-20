رياضية تدرّب "أبطال" المستقبل في ألعاب الأولمبياد الخاص بالإمارات

رياضية تدرّب "أبطال" المستقبل في ألعاب الأولمبياد الخاص بالإماراترياضةنشر الخميس، 20 يونيو / حزيران 2024تنافست هولي ميرفي مع منتخبي موطنها أيرلندا والإمارات العربية المتحدة، لكن إرثها الرياضي الأعظم ربما لم يأت بعد. ركزت ميرفي بعد انتقالها إلى الإمارات، على "أبطال الأمل"، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، وحقّقت بالفعل نجاحات في الأولمبياد الخاص.قد يهمّك أيضًا.. أُصيبت بشلل دماغي..فنانة إماراتية تتحدى "المألوف" وترسم بقدميهاتُعلم الرسم للمكفوفين وتنشر الوعي على "تيك توك".. هكذا تتحدى صانعة محتوى إماراتية كفيفة المجتمعقراءة المزيدالإماراتالألعاب الأولمبيةذوي احتياجات خاصة