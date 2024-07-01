أم سعودية تروي كيف ساعدت لعبة الغولف بتقوية العلاقة بين أفراد عائلتها

بعد حضورها مع أطفالها تدريبات الغولف، وقعت رغدة العيساوي في حبّ هذه الرياضة، ولم تتوقف عن ممارستها أبدًا.

شاركت لاعبة الغولف السعودية في العديد من البطولات المختلفة، من بينها "بطولة الخليج" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث حصل المنتخب السعودي للسيّدات على "أول ميدالية فضيّة نسائية"، بحسب ما ذكرته العيساوي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وحققّت العيساوي أيضًا العديد من النجاحات مع ابنتها، ليلى التلمساني، لدى مشاركتها في أول فريق نسائي يُمثّل السعودية ببطولات خارجية، في مصر، وسلطنة عُمان، وغيرها.

وخلال فترة ممارستها للغولف، التي لا تزيد عن 4 سنوات، لاحظت العيساوي تغيّرات كبيرة في المشهد الرياضي بالسعودية، مع زيادة عدد النساء اللواتي يمارسن الرياضة في المملكة.