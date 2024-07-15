متنافس ببطولة لذوي الاحتياجات الخاصة للغولف يوجه رسالة: يمكنكم فعل ذلك

في ربيع هذا العام، استضاف "نادي ووبورن للغولف" الواقع خارج لندن بطولة لا تُنسى حقًا. يعتقد المنظمون أن بطولة G4D المفتوحة كانت واحدة من أكثر الأحداث شمولًا على الإطلاق، حيث شارك 80 لاعب غولف من الهواة والمحترفين، ذكورًا وإناثًا للتنافس في 4 فئات رياضية مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة: فئة الوقوف، وفئة الإعاقات الذهنية، وفئة الإعاقات البصرية، وفئة الجلوس.

تجمع هذه البطولة بعضًا من أفضل لاعبي الغولف من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم. وقبل بدئها، التقينا بريتشارد كلوين من هولندا، الذي شارك في فئة الجلوس.

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