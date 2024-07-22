بسبب ضربة خاطئة.. سعودية تكتشف شغفًا يفوق ما توقعته بلعبة الغولف

بدأت السعودية شيرين أبو الحسن بممارسة الغولف في عام 2021، ولكن ليس محبةً بهذه الرياضة، وإنما رغبة بتحدي نفسها بعد "فشلها" في ضرب أول كرة.

ومع مرور الوقت، اكتشفت شغفًا لم تتوقعه أبدًا في لعبة الغولف. وأصبحت تُشارك في شتى المسابقات والبطولات المحلية والعالمية.

شاركت أبو الحسن في حدث Mass Participation في نادي الرياض للغوف عدة مرات، حيث حازت مرتين على لقب "أطول ضربة"، كانت إحداها على مستوى السيدات، والأخرى على مستوى الرجال والنساء.

وشاركت أيضًا مرّتين في سلسلة بطولات "أرامكو" للفرق، وغيرها من البطولات التي أقامتها "American Express AmCham" في السعودية.

وقالت أبو الحسن في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ما زلت لاعبة مبتدئة في الغولف، لكنني أسعى دومًا لتحسين مهاراتي وأدائي باللعبة".