مها الحديوي.. تعرّف إلى لاعبة الغولف المغربية المحترفة

تشهد المغرب طفرة في رياضة الغولف، حيث تتطلّع إلى وضع نفسها كوجهة غولف بديلة لإسبانيا والبرتغال. تلتقي مقدمة برنامج Living Golf، ياسمين ساندرز، بإحدى أفضل اللاعبات في البلاد، مها الحديوي، في تغازوت المغربية، وتمارس الغولف معها في ملعبها المفضّل بالمنطقة.

وتعدّ السيرة الذاتية لمها الحديوي المتعلقة بالغولف مذهلة للغاية، فقد مثّلت المغرب في آخر دورتين أولمبيتين، وهي أيضًا أول لاعبة غولف من بلدها تشارك في الجولة الأوروبية للسيدات.

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