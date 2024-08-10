إيمان خليف: "أنا أنثى".. ولولا "أعداء النجاح" ما كان لفوزي طعم خاص

تحدثت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن انتصارها على منافستها الصينية يانغ ليو في نزال الميدالية الذهبية لوزن 66 كيلوغراما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة الفرنسية، باريس. وقد تحدثت عن التحديات التي واجهتها، بما في ذلك الدفاع عن هويتها كامرأة وسط التفحص الدقيق على الإنترنت.

وقد قالت في جزء من لقائها بالصحفيين: "أظن أني صرّحت في وسائل الإعلام من قبل، أهليتي تسمح لي بالمشاركة، أنا أنثى ككل البنات، وُلدت أنثى، وعشت أنثى، ودرست أنثى، ومارست الرياضة كأنثى.. هذا الشيء لا شك فيه.

أكيد هنالك أعداء النجاح، أنا أسميهم “أعداء النجاح”، لأنه لولا أعداء النجاح لكان طعم الفوز ليس له مذاق خاص، ولكن مع وجود أعداء النجاح فقد كان للفوز طعم خاص. شكرا لكم."

قد يهمك أيضًا: "فوز لنا كلنا".. تحقيق إيمان خليف للميدالية الذهبية يثير تفاعلا