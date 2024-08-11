شاركت كل من لاعبة المبارزة المصرية ولاعبة القوس الأذربيجانية في أولمبياد باريس 2024، حيث تنافستا وهما حاملتان، وأظهرتا مدى قوتهما، وذلك من خلال إرسال رسالة واضحة، مفادها أن "المرأة قادرة على فعل أي شيء".

قالت ندى حافظ، لاعبة المبارزة المصرية: “في الواقع، كانت الرسالة الأولى لنفسي حتى أنني أستطيع تحقيق الكثير. وحتى لو كانت لدي شكوك، حتى بصرف النظر عن التحديات، يمكنني تحقيق الكثير. الرسالة الأخرى لطفلي كنت فخورة حقًا وكان الفخر أيضًا لطفلي أننا يمكن أن نحقق شيئًا معًا، إنه شعور جيد، إنه شعور جيد حقًا، لا يمكنني حتى التعبير عنه. لذا، فهي رسالة لطفلي أنه بالعزيمة والعمل الجاد، يمكنك أن تفعل ما تريده، ويمكنك تحقيق حلمك. والرسالة لجميع النساء أننا قويات، ويمكن لأجسادنا أن تفاجئنا.”

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