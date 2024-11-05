برق أسقطهم في لحظة.. وفاة لاعب وإصابة آخرين بعد أن ضربت صاعقة ملعب كرة قدمرياضةنشر الثلاثاء، 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون لحظة ضرب صاعقة لملعب كرة قدم أثناء مباراة في بيرو. وأدت الصاعقة إلى إصابة خمسة لاعبين، من بينهم خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا، الذي توفي أثناء نقله إلى المستشفى.قد يهمك أيضًا.. "تحدث مرة في العمر".. شريكان يوثقان اللحظة التي ضرب فيها برق نخلة بالقرب منهماحمم ملتهبة وصواعق برق اخترقت سحبا سوداء.. شاهد لحظة ثوران بركان في إندونيسياقراءة المزيدحوادثرياضةكاميرات