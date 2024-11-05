أظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون لحظة ضرب صاعقة لملعب كرة قدم أثناء مباراة في بيرو. وأدت الصاعقة إلى إصابة خمسة لاعبين، من بينهم خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا، الذي توفي أثناء نقله إلى المستشفى.

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