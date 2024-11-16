سدد لخصمه 78 لكمة.. جيك بول يهزم مايك تايسون بالنقاط في الحلبة أمام 72 ألف متفرجرياضةنشر السبت، 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2024قام جيك بول البالغ من العمر 27 عامًا، وهو نجم مواقع التواصل الاجتماعي بإلحاق الهزيمة بخصمه بطل الوزن الثقيل الأسبق، مايك تايسون، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا في المواجهة المرتقبة بينهما على نيتفليكس.وقد فاز بول بقرار نقاط بالإجماع، حيث سدد 78 لكمة مقابل 18 فقط لتايسون.وقد أقيمت المباراة أمام أكثر من 72 ألف متفرج في ملعب AT&T، موطن فريق دالاس كاوبويز.ويُذكر أن سجل جيك بول في الملاكمة يبلغ الآن 11 انتصارًا وخسارة واحدة.شاهد أيضًا: صفعة والتحام.. تصاعد التوتر بين مايك تايسون وجيك بول قبل مباراة الملاكمة الكبرى المرتقبة بينهماقراءة المزيدأمريكاالملاكمة