قام جيك بول البالغ من العمر 27 عامًا، وهو نجم مواقع التواصل الاجتماعي بإلحاق الهزيمة بخصمه بطل الوزن الثقيل الأسبق، مايك تايسون، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا في المواجهة المرتقبة بينهما على نيتفليكس.

وقد فاز بول بقرار نقاط بالإجماع، حيث سدد 78 لكمة مقابل 18 فقط لتايسون.

وقد أقيمت المباراة أمام أكثر من 72 ألف متفرج في ملعب AT&T، موطن فريق دالاس كاوبويز.

ويُذكر أن سجل جيك بول في الملاكمة يبلغ الآن 11 انتصارًا وخسارة واحدة.