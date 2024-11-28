باعتبارها أول عربية تلعب في الجولة الأوروبية للسيّدات، تعرف مها حديوي أمرًا أو اثنين عن الريادة. تحدّثت لاعبة الغولف المغربية مع ياسمين ساندرز، من CNN، حول أثر "سلسلة بطولة أرامكو للفرق" المحوري، على رياضة الغولف للسيدات في المملكة العربية السعودية.

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