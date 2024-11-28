المغربية مها حديوي تطمح لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في عالم الغولفرياضةنشر الخميس، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2024باعتبارها أول عربية تلعب في الجولة الأوروبية للسيّدات، تعرف مها حديوي أمرًا أو اثنين عن الريادة. تحدّثت لاعبة الغولف المغربية مع ياسمين ساندرز، من CNN، حول أثر "سلسلة بطولة أرامكو للفرق" المحوري، على رياضة الغولف للسيدات في المملكة العربية السعودية.قد يهمّك أيضًا.. كحاملة مضارب.. شاهد مذيعة CNN ترافق لاعبة الغولف الألمانية أوليفيا كوان في السعوديةقراءة المزيدالسعوديةالمغربرياضة نسائيةغولف