ستايل
تعرّفوا إلى خياط الرؤساء..وملابسهم المضادة للرصاص
تعرفوا لخياط الرؤساء..وملابسهم المضادة للرصاص
ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 29 مارس/آذار 2017; 12:01 (GMT +0400).
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ميغيل كابليرو ليس كالمدير العادي الذي تعرفه، اطلق النار على جميع موظفيه، لا تقلق جميعهم نجوا، الا انه يريد من موظفيه الايمان بالمنتجات التي يصنعونها، المنتج ليس سلاحا بل ملابس مضادة للرصاص تصنع في بوغوتا بكولومبيا.
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