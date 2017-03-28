2:21

ميغيل كابليرو ليس كالمدير العادي الذي تعرفه، اطلق النار على جميع موظفيه، لا تقلق جميعهم نجوا، الا انه يريد من موظفيه الايمان بالمنتجات التي يصنعونها، المنتج ليس سلاحا بل ملابس مضادة للرصاص تصنع في بوغوتا بكولومبيا.