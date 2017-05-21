دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الجدل الذي دار في الأيام السابقة حول اللباس الذي ستختاره زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، خلال زيارتها للسعودية، التقطت عدسات الكاميرات صوراً لإطلالة السيدة الأولى وابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا أثناء استقبال الملك سلمان للرئيس الأمريكي في مطار الملك خالد الدولي.

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وحظي لباس السيدة الأولى الفضفاض، بلونه الأسود وأكمامه الطويلة وحزامه الذهبي إعجاب الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث مزج بين موضة العباءات السوداء التي ترتديها النساء في الخليج والطابع العالمي في عالم الأزياء.

اطلالة موفقة ل #ميلانيا_ترمب رغم عدم تغطية رأسها غير ان لباسها الأسود المحتشم يراعي تقاليد منطقتنا #قمة_الرياض pic.twitter.com/xOaWqaEg6G — Salam Saad (@Etiquette_Salam) May 20, 2017

ومدح الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اختيار السيدة الأولى "المحتشم" في لباسها، ولكن ساحة العالم الافتراضي لم تخلو أيضاَ من الانتقادات بسبب عدم وضع السيدة الأولى لغطاء على رأسها، وخصوصاً أنه في العام 2015، انتقد الرئيس ترامب السيدة الأولى في ذلك الوقت، ميشيل أوباما، لعدم ارتدائها الحجاب في السعودية، إلا أن ميلانيا وايفانكا لم ترتديا الحجاب في المملكة أيضاَ.

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ولم تكن إطلالة السيدة الأولى الوحيدة التي لفتت الأنظار، إذ حظي فستان إيفانكا، الذي يتميز بأكمامه الطويلة وطبعات الورود البيضاء والسوداء والخمرية بإعجاب العديد من الأشخاص.